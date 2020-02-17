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    HaberlerEkonomi Haberleri Burgan Bank’ın kârı 171 milyon lira oldu
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    17.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Burgan Bank’ın kârı 171 milyon lira oldu

    Burgan Bank, 2019 yılı vergi öncesi kârını 171 milyon TL, net kârını ise 139 milyon TL olarak açıkladı.

    Burgan Bank’ın kârı 171 milyon lira oldu

    Konsolide mali tablolarında aktif büyüklüğü 21.5 milyar TL, nakdi kredileri 16.8 milyar TL olarak gerçekleşen bankanın toplam müşteri mevduatı yüzde 15 artış ile 11.4 milyar TL’ye yükseldi. 2019 yılsonu itibarıyla özkaynakları 1.9 milyar TL’ye, katkı sermaye dâhil özkaynakları 3.7 milyar TL’ye ulaşan Burgan Bank, Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüğünü duyurdu.

    2019’da istikrarlı bir şekilde verimlilik ve karlılıklarına devam ettiklerini belirten Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Özel bankacılık alanında müşterilerimizin ana bankası, ticari bankacılık tarafında ise üç bankasından biri olma hedefiyle ilerliyoruz. Özel bankacılık alanındaki varlığımızı güçlendirirken müşteri sayımızı artırdık ve ticari taraftaki en önemli kazanımımız ise dış ticarette gerçekleşti” diye konuştu.

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