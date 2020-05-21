Bursa kirazı Çin’e açılacak

UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, Çin’de ABD ve Şili kirazı algısı olduğunu ve bunlarla rekabet edebilme adına kalitede ve ürün çeşitliliği konusunda birtakım çalışmalar yapmak, hava kargo fiyatlarında indirim yapmak gerektiğini söyledi. Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı, “2019’da ürünlerimizde kalite dalgalanması yaşandı” derken, Guangzhou Ticaret Ataşesi Serdar Afşar, “Otel ve restoranlar açılmaya başladı, gıda talepleri de artacaktır” dedi.