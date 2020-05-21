21.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Bursa kirazı Çin’e açılacak
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu üyeleri, Pekin Ticaret Müşavirliği, Guanco Ticaret Ataşeliği ve Çin’e kiraz ihraç eden firma temsilcileriyle online toplantı gerçekleştirdi.
UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, Çin’de ABD ve Şili kirazı algısı olduğunu ve bunlarla rekabet edebilme adına kalitede ve ürün çeşitliliği konusunda birtakım çalışmalar yapmak, hava kargo fiyatlarında indirim yapmak gerektiğini söyledi. Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı, “2019’da ürünlerimizde kalite dalgalanması yaşandı” derken, Guangzhou Ticaret Ataşesi Serdar Afşar, “Otel ve restoranlar açılmaya başladı, gıda talepleri de artacaktır” dedi.