Bursalı Clio’nun fendi Golf’ü yendi

Nitekim şubat ayı satışlarına bakıldığında, düşüşlerin yavaş yavaş da olsa başladığı dikkat çekerken, Bursalı yeni Clio’nun bu ortamda “Avrupa’da Şubat ayının en çok satan modeli” olarak Golf’ü sollamayı başardığı ortaya çıktı.



Avrupa’nın en çok satan otomobili ünvanını yıllardır kolay kolay kaybetmeyen ve 8. nesliyle yakın zamanlarda satışa çıkan Volkswagen Golf, şubat ayında Avrupa pazarının tamamında yaşanan düşüşten fazlasıyla etkilenmiş görünüyor. Söz konusu dönemde Avrupa pazarı yüzde 7 düşerken, Golf yüzde 21 düşüş kaydeditmiş görünüyor. Clio satışlarında da aynı ay yüzde 4 düşüş yaşanırken, adetsel anlamda Golf’ten yaklaşık 300 adet daha fazla satarak “taht”a oturuvermiş. Henüz erken ama bakalım Mart ayında durum ne oldu?







