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    30.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Bursa’nın en büyükleri açıklandı

    Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) kent ekonomisine ışık tutan en önemli saha çalışması olan ‘Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması 2019’ sonuçları açıklandı.

    Bursa’nın en büyükleri açıklandı

    Net satışlarına göre listenin zirvesinde bir önceki yıl olduğu gibi 2019’da da 24.6 milyar liralık değerle OYAK Renault yer aldı. OYAK Renault’u 19.7 milyar lirayla TOFAŞ izledi. Bosch da 6.9 milyar lira ciroyla üçüncü oldu. Bu 3 firmayı sırasıyla Borçelik, Limak, Sütaş, Bursa Eczacılar Kooperatifi, Pro-Yem, Özdilek AVM ve Beyçelik Gestamp takip etti.

    Sıralamada yer alan firmalardan 67’si otomotiv yan sanayisi, 50’si tekstil, 26’sı gıda, tarım ve hayvancılık, 22’si perakende ticareti, 16’sı makine ve teçhizat, 14’ü metal, 8’i hazır giyim, diğerleri de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor.

    187 ülkeye ihracat

    BTSO Başkanı İbrahim Burkay, ‘İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nın Türkiye’nin bu alanda en önemli çalışmalarından olduğunu bildirdi. Burkay, “Bursa, 187 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla dünya ticaretinde söz sahibi şehirler arasındaki konumunu her geçen yıl daha da sağlamlaştırıyor” ifadesini kullandı.

    Burkay, BTSO’nun gerek katma değerli üretim ve ihracat gerekse kent ekonomisindeki nitelikli dönüşümünü gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

    Küresel ölçekteki ekonomik gelişmelere değinen Burkay, şunları kaydetti:

    “Birçok firmamız Türkiye ve dünya ekonomisinde büyüme, talep ve finansal istikrar konusunda yaşanan gelişmelerden etkilendi ancak firmalarımız, ‘Bursa büyürse Türkiye büyür’ inancıyla üretim, istihdam ve ihracatla Türkiye’nin kalkınma hedeflerine büyük bir özveriyle omuz verdi. Yaşadığımız olağanüstü süreçler, yapısal reformları hızla hayata geçirmemiz, değişen koşullara karşı uyum yeteneğimizi artırmamız, özel sektör firmalarımızı finansal açıdan rekabetçi hale getirmemiz ve daha da önemlisi yerli ve milli üretimle ekonomimizi  güçlendirmemizin gerekliliğini ortaya koydu.”

    İctimai TV ekibi saldırıya uğradıAzerbaycan'da sınır hattında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermeni silahlı güçleri Azerbaycanlı basın mensuplarını hedef aldı.
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