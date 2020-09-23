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    23.09.2020 - 07:00 | | Duygu Erdoğan

    Bursa’nın stratejisi yeşil ve tarih oldu

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, “Bursa’nın gelecek 100 yılına damga vuracak” proje olarak nitelendirdiği, Bursa’nın tarihi ve yeşil değerlerini açığa çıkaracak ‘büyük dönüşüm’ hızla devam ediyor.

    Bursa’nın stratejisi yeşil ve tarih oldu
    Duygu Erdoğan

    Bursa’nın simge alanları etrafında ve çeşitli merkezlerde dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Ana hedeflerinin Bursa’nın tarihi ve doğal güzelliklerini yeniden açığa çıkarmak olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “1980’lerden sonra oluşan hormonlu büyümeyi yıkarak güzelleştireceğiz” dedi. Aktaş, “Bursa, çok yeşil bir şehir olmasına rağmen, hızlı büyüme karşısında gri bir şehir gibi algılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘şehirlerin strateji belgeleri hazırlanması’ çağrısıyla yol haritamızı hazırladık” dedi.

    Geçen ay Bakan Murat Kurum’un katılımıyla Bursa’daki büyük dönüşüm projesi kapsamında ilk kazma vurulmuştu.

    Bursa’nın stratejisi yeşil ve tarih oldu



    2024’te tamam

    Bu kapsamda 5 bin 200 yapı stokunda 20 bin konutun da dönüştürüleceğini anlatan Aktaş, toplam riskli konut stokunun yüzde 30’unun yenilenmiş olacağını söyledi. Bu dönüşüm çalışmasının 2024’e kadar tamamlanması bekleniyor.

    Aktaş, Hanlar Bölgesi ile birlikte devam eden kentsel dönüşüm projesi sayısının 8 olduğunu kaydederken, “70 bin riskli bağımsız birim var. Dönüşümü devam eden projelerimizde 20 bin bağımsız birimin dönüşümü sürüyor” dedi.

    ‘Hanlar’ hayalimizdi

    Başkan Aktaş, Hanlar Bölgesi’nin tarihi kimliğine kazandırılmasının Bursa’nın hayali olduğunu vurguladı. Aktaş, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Hanlar Bölgesi’nin dönüşümü için 200 milyon liralık kaynak ayırdıklarını, yenilenen ve yeşillenen Bursa’nın 2024’te 5 milyon turist ağırlamasını hedeflediklerini ifade etti.

    Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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