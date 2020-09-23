Bursa’nın stratejisi yeşil ve tarih oldu

Bursa’nın simge alanları etrafında ve çeşitli merkezlerde dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Ana hedeflerinin Bursa’nın tarihi ve doğal güzelliklerini yeniden açığa çıkarmak olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “1980’lerden sonra oluşan hormonlu büyümeyi yıkarak güzelleştireceğiz” dedi. Aktaş, “Bursa, çok yeşil bir şehir olmasına rağmen, hızlı büyüme karşısında gri bir şehir gibi algılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘şehirlerin strateji belgeleri hazırlanması’ çağrısıyla yol haritamızı hazırladık” dedi.



Geçen ay Bakan Murat Kurum’un katılımıyla Bursa’daki büyük dönüşüm projesi kapsamında ilk kazma vurulmuştu.









2024’te tamam



Bu kapsamda 5 bin 200 yapı stokunda 20 bin konutun da dönüştürüleceğini anlatan Aktaş, toplam riskli konut stokunun yüzde 30’unun yenilenmiş olacağını söyledi. Bu dönüşüm çalışmasının 2024’e kadar tamamlanması bekleniyor.



Aktaş, Hanlar Bölgesi ile birlikte devam eden kentsel dönüşüm projesi sayısının 8 olduğunu kaydederken, “70 bin riskli bağımsız birim var. Dönüşümü devam eden projelerimizde 20 bin bağımsız birimin dönüşümü sürüyor” dedi.



‘Hanlar’ hayalimizdi



Başkan Aktaş, Hanlar Bölgesi’nin tarihi kimliğine kazandırılmasının Bursa’nın hayali olduğunu vurguladı. Aktaş, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Hanlar Bölgesi’nin dönüşümü için 200 milyon liralık kaynak ayırdıklarını, yenilenen ve yeşillenen Bursa’nın 2024’te 5 milyon turist ağırlamasını hedeflediklerini ifade etti.