‘Butik’te iddialıyız tam paket bizde

Türkiye, tekstilde dünya çapında önemli bir güç. Gerek esnek üretim anlayışı, gerekse hammaddeden aksesuara kadar ‘tam paket’ hizmet sistemi Türkiye’yi rakiplerinden öne çıkarıyor.

Kovid-19 sürecinde Çin gibi Asya ülkelerine yüksek miktarda aynı üründen ürettirmek yerine daha butik ve esnek bir üretim anlayışıyla hareket etmesi beklenen firmaların radarında Türkiye var. Şimdiden büyük alım grupları çeşitli anlaşmaları masaya getirmeye başladı.



Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon üretiminin yüzde 71’i Avrupa’ya gidiyor. Türkiye’nin 4 saat uçuş mesafesiyle 60’a yakın ülkeye ulaşabilme avantajı sayesinde bölgedeki üretim merkezi konumunu daha da pekiştirmesi bekleniyor.



‘AB için öne çıkarız’

Hazır giyimde 170 milyar dolarlık ihracat yapan Çin’den birkaç puanlık talebin bile Türkiye’ye yönlenmesi; tekstilde ilk başta yüzde 10’luk ihracat artışı getirebilir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, 2025 yılına kadar dünyada ‘yakın bölge tedarikinin’ artacağını hatırlattı.



Pozitif gelişmelerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin toparlanmasıyla birlikte gündeme geleceğini belirten Fayat, “Gelecek yıldan itibaren yakın coğrafyada ‘full paket’ ihracat yapan bir sektör olarak tekstilin öne çıkacağını düşünüyorum. Esnek üretim bantları ve hızlı yüklemeye odaklanarak çalışmamız bizi bir adım daha öne çıkarmıştı. Türkiye çok ucuz ürünlerde uzun zamandır yok. Yeni dünya ticaret alışkanlıklarına en yakın ülkeyiz. Fiyatımız biraz daha makul ve pazara yakınlıkla, esnek mal üretme yeteneği ile öne çıkıyoruz” dedi.



Kısa vadeli sipariş



Fayat, alıcıların yüksek adetli, uzun vadeli sipariş vermek istememesi ve Çin’e tepkili olmaları nedeniyle hızlı ve daha küçük orandaki üretimde Türkiye’ye yönelebileceklerini dile getirdi. Fayat, “Büyük alım gruplarının anlaşmalar yapmak istediğini duyuyoruz. Bu yılı daha yavaş atlatabiliriz. Asıl etki 2021’de” dedi.





Türkiye algısı güçleniyor

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, sürecin yönetimi ve sağlıktaki başarılarla Türkiye’nin algısının güçlenmeye devam ettiğini dile getirdi.



Avrupa başta olmak üzere dünyada işlerin yeniden açılmasıyla dünyada tekstil talebinin Türkiye’ye olacağını vurgulayan Öksüz, “Tabii ki büyük oranda üretimler artık daha küçük boyutta olacak. Ama bundan olumsuz etkilenen Çin olur. Tekstil sektörü olarak ayağı yere basan, dünyanın en büyük altıncı tedarikçiyiz. Türkiye’yi bilmeyen müşteri zaten yok. Önce Avrupa’dan güzel bir artış, ardından ise Amerika tarafından zamanla Türkiye’ye bir alım talebi artışı bekliyoruz” diye konuştu.



Çin’den bile sipariş alındı



Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hayri Uğur, koronavirüs salgınının kontrol altına alınıp, hayatın normalleşmeye başlamasıyla Türk hazır giyim ve konfeksiyon firmaları için çok ciddi ihracat fırsatları doğacağını öngördüklerini söyledi.

Uğur, Kovid-19’un etkilerinin sona ermeye başladığı Çin’de mağazaların açılmasıyla birlikte bu ülkeye yönelik büyük gruplardan siparişler almaya başladıklarını da ifade etti. Ancak sektörün ihracatta ana pazarlarını yüzde 71 pay ile Avrupa ülkelerinin oluşturduğunu hatırlatan Uğur, “Bir yandan bu geçişi sürecinde üretim kapasitemizi kaybetmemek için hükümetimizden daha fazla destek talep ederken, bir yandan da kriz sonrasında ortaya çıkacak fırsatlara odaklanmak istiyoruz” dedi.



Fast fashion fırsatı



Hayri Uğur, modern makine ve ekipmanlar ile uygun fiyatlı, kaliteli ve esnek üretim gücünün Türkiye’yi rakiplerinden farklı kıldığına dikkat çekti. Uğur, şu değerlendirmeyi yaptı:



“Fast fashion diye tabir edilen, mağazalarda adet olarak az bulunan ama pahada yüksek ürünlerin talebinde krizin ardından ülkemize bir yönelme olacağını görüyoruz.



Dünya artık riski dağıtma, yeni merkezler oluşturma arayışında olacaktır. Türkiye bu dönemde hükümetimizin almış olduğu tedbirler ve inovatif çözümlerle ne kadar güvenilir bir ticaret ortağı olduğunu ve dolayısı ile bu merkezlerden biri olacağını net bir şekilde göstermiştir.”



Ertelenen talep doping olacak



İş dünyası olarak Kovid-19 sonrası oluşması beklenen yeni ekosisteme hazırlandıklarını anlatan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, artık dijitalleşmenin daha da belirleyici olacağını söyledi.



Taşdelen Engin, ikili görüşmeleri ve ticaret heyetlerini sanal ortama taşınmasının yanı sıra sanal fuarcılık alanında da girişimlerine devam ettiklerini dile getirdi.



Tekstil sektöründe yılın ikinci yarısı ile birlikte Avrupa başta olmak üzere dünya pazarlarından gelecek ertelenmiş taleplerle birlikte yeniden yükseliş beklediklerine dikkat çeken Taşdelen Engin, şunları söyledi:



“AVM’lerin ve mağazaların açılmasıyla beraber hareket kazanacak iç tüketimin yanı sıra, maske ve koruyucu tulumların ihracatının serbest bırakılmasının da sektörümüze olumlu etki yapacağı beklentisindeyiz.”



YARIN: TURİZM VE İNŞAATTA GÜVEN PEKİŞTİ, TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞIYOR