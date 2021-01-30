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30.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Büyük ikramiye 103 milyon lira

Çılgın Sayısal Loto’nun 103 milyon TL’yi aşan tarihi çekilişi Star TV’de yayınlanan İbo Show’da, Seda Sayan’ın renkli sunumu ile 30 Ocak Cumartesi (bugün) saat 21:30’da gerçekleşecek.

Büyük ikramiye 103 milyon lira

Oyun severlerin büyük hayalleri için 103 milyon 581 bin 418 TL’lik tarihin en büyük ikramiyesini sunan Çılgın Sayısal Loto, talihlisini aramaya devam ediyor. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Şans Merkezi’nde düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere faaliyetlerine devam eden Sisal Şans kazandırmaya devam edecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlanıyor.

Canlı yayınlanıyor

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri ‘Dünya Piyango Birliği’ (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

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