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    HaberlerEkonomi Haberleri Büyük ikramiyenin çekiliş sonuçları belli oldu
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    04.08.2020 - 07:00 |

    Büyük ikramiyenin çekiliş sonuçları belli oldu

    Sisal Şans, Çılgın Sayısal Loto’nun ilk çekilişi dün yapıldı.

    Büyük ikramiyenin çekiliş sonuçları belli oldu

    6 bilen çıkmadığından 50 milyon 381 bin 521 TL büyük ikramiye devretti. Çekilişte 5+1 bilen de çıkmadı.Sisal Şans, Çılgın Sayısal Loto’nun ilk çekilişi dün yapıldı. 6 bilen çıkmadığından 50 milyon 381 bin 521 TL büyük ikramiye devretti. Çekilişte 5+1 bilen de çıkmadı.

    5 bilen 2 kişi, 117 bin 391 TL 15 kuruş

    4 bilen 189 kişi, bin 242 TL 2 kuruş

    3 bilen 6 bin 70 kişi, 96 TL 65 kuruş

    2 bilen 88 bin 227 kişi, 9 TL 95 kuruş ikramiye kazandı.

    Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21.30’da gerçekleşiyor.

    Büyük ikramiyenin çekiliş sonuçları belli oldu

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