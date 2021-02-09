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09.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Büyüklerin yapılandırması 30 milyar TL’yi aştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) kapsamında büyük ölçekli firmalarla Ekim 2019-Aralık 2020 döneminde 140 firmada yeniden yapılandırılan borç tutarının 30.4 milyar TL olduğunu açıkladı.

Büyüklerin yapılandırması 30 milyar TL’yi aştı

 

TBB’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ekim 2019-Aralık 2020 döneminde, FYYÇA büyük ölçekli uygulama kapsamına 312 firmanın (124 grup) alındığı belirtilerek, kapsama alınan firmalardan 140 firma (46 grup) ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Küçük ölçekli firmalarla ise Kasım 2019-Aralık 2020 döneminde kapsama alınan 64 adet firmadan (36 grup), 27 firma (10 grup) ile toplam 303 milyon TL finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandığı kaydedildi.

    "Çay içerken" üstündeki çatı iki sokak öteye uçtuBursa'nın Osmangazi ilçesinde, kuvvetli lodostan dolayı bir apartmanın çatısı koparak iki sokak uzağa uçtu. Apartman sakini Mustafa Dilek, olay sırasında binanın çatı katında çay içtiğini söyleyerek,"Vidalar yerinden kopmaya başladı ilk başta. O sırada ellerimi ve yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı" dedi.
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