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07.11.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

‘Büyükşehir yasası tarıma zarar verdi’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bütçe görüşmelerinde, “Büyükşehir yasası, maalesef tarıma zarar verdi. Yasada bazı tadilatlara ihtiyaç var” dedi.

‘Büyükşehir yasası tarıma zarar verdi’
AYKUT YILMAZ Ankara

Bakanlığının 2021 bütçesinin ele alındığı TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, şunları söyledi:

“Büyükşehir yasası, maalesef tarıma zarar verdi. Bu konuyla alakalı bir çalışma var. Partimiz tarafından bir çalışma da yapılıyor, biz de katkı koyuyoruz. Ben Gazi Meclisimizin de buna katkı koyacağına eminim. Özellikle tarımsal faaliyetlerin daha düzenli sürdürülebilmesi maksadıyla bu büyükşehir yasasında bazı tadilatlara ihtiyaç var.”

Pakdemirli, çiftçi borçları konusunda şöyle konuştu: “Çiftçi borcunun artması normal, üretim bir yandan çok artıyor. Çiftçi daha önce Ziraat Bankası’na düşük faizle gitmiyordu, tefecinin eline düşmüştü. Tefeciden bankacılık sistemine geçtiği kısmını unutmamamız gerekiyor.”

Et ithalatı bitiyor

Pakdemirli et ithalatı ile ilgili olarak da şöyle dedi: “Hayvanın doğum ve doğurma periyotlarını da hesapladığınız zaman, doğruları yapmaya başladığınız zaman 3-3.5 seneye ihtiyacınız var. Biz de dedik ki, ‘2022’nin başından itibaren ithalat yapmayacağız’. Bununla ilgili doğru adımları attık.”

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