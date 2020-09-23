Program için 27 Eylül'e kadar 'ventouragediversity.com' adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Büyüme odaklı girişimcilik programı 5 Ekim 2020'de başlayacak ve 3 Nisan 2021'de de sona erecek.

4 alanda başvuru

Programın yürütülmesinde, uluslararası desteği EFSE (Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu) sağlarken, yerelde de İstanbul Ataşehir Belediyesi programa destek olacak. Technolera tarafından tasarlanan ve yönetilecek olan Ventourage ScaleUp, finansal teknolojiler, tarım teknolojileri, yeşil teknolojiler ve akıllı şehirler olmak üzere dört konuda faaliyet gösteren girişimcilere yönelik online bir program.

Her konuda seçilen 10 startup, 6 ay boyunca Girişimcilik Akademisi'ne katılmaya hak kazanacak. Girişimciler eğitimleri boyunca doğru büyüme stratejileri ve iş geliştirme modellerini kurgulamak için konusunda ve belirtilen sektörde uzman lokal ve uluslararası danışmanlardan destek alacak.