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    HaberlerEkonomi Haberleri Büyüme odaklı girişimcilik programı
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    23.09.2020 - 07:00 |

    Büyüme odaklı girişimcilik programı

    Türkiye ve Hollanda merkezli girişim kurma platformu Technolera'nın etki odaklı girişimcilik programı 'Ventourage ScaleUp 25'in online açılışı 30 Eylül'de yapılacak.

    Büyüme odaklı girişimcilik programı

    Program için 27 Eylül'e kadar 'ventouragediversity.com' adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Büyüme odaklı girişimcilik programı 5 Ekim 2020'de başlayacak ve 3 Nisan 2021'de de sona erecek.

    4 alanda başvuru

    Programın yürütülmesinde, uluslararası desteği EFSE (Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu) sağlarken, yerelde de İstanbul Ataşehir Belediyesi programa destek olacak. Technolera tarafından tasarlanan ve yönetilecek olan Ventourage ScaleUp, finansal teknolojiler, tarım teknolojileri, yeşil teknolojiler ve akıllı şehirler olmak üzere dört konuda faaliyet gösteren girişimcilere yönelik online bir program.

    Her konuda seçilen 10 startup, 6 ay boyunca Girişimcilik Akademisi'ne katılmaya hak kazanacak. Girişimciler eğitimleri boyunca doğru büyüme stratejileri ve iş geliştirme modellerini kurgulamak için konusunda ve belirtilen sektörde uzman lokal ve uluslararası danışmanlardan destek alacak.

    Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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