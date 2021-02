Cadde mağazaları yeniden gözde

Pandemi nedeniyle caddeler perakendecinin yeniden gözdesi oldu. Pandemi öncesinde AVM’lere kayan markalar yeniden caddelere dönüyor. Geçen yıl yoğunlaşan dönüşler bu yıl da sürüyor. Açık alanın öne çıktığı pandemi döneminde perakendecilerin gözdesi caddeler olurken, kafe ve restoranların yeniden açılmasıyla alışverişin de eski canlılığına kavuşması bekleniyor.



Açık alan önemli



JLL Başkanı Avi Alkaş, cadde mağazacılığının pandemi döneminde daha öne çıktığını belirterek, “AVM’ler belirli saatlerde açık. Açık alana sahip olmak da artık çok önemli. İnsanlar kendilerine en yakın caddeden alışveriş yapma eğiliminde. Pandeminin etkisinin de azalmasıyla cadde ve AMV mağazaları eski canlılığını yakalayacak. Asıl hareketi sağlayan da yeme içme mekanları. Onlar önlemlere uygun olarak açılırsa alışveriş de daha hareketlenir. Her şey normal giderse bu yılın yarısından itibaren perakendenin yeniden canlanacağını öngörüyoruz” dedi.



Cadde mağazalarının pandemi öncesinde AVM’lerin biraz gerisinde kaldığını anımsatan Alkaş, ancak Bağdat Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi ve İstiklal Caddesi’nin yenileme projeleri ve belediyelerin desteğiyle canlandırıldığını kaydetti.



Bağdat’ta boş yok



Bağdat Caddesi Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, pandeminin başlamasından itibaren caddelerin yeniden gözde hale geldiğini kaydederek, “2016’dan beri genel olarak sıkıntı yaşayan bir caddeydik. AVM’ler ciddi şekilde bizden markaları almışlardı. Ancak pandemi durumu tersine çevirdi. Kapalı alanlara girmek istemeyenler cadde mağazalarını tercih ediyor. Bostancı, Kızıltoprak hattında 3 bin dükkan var. Bunların 116 tanesi pandemi öncesinde boştu. Kısa sürede doldular. Giden markalar geri döndü. Pek çok yeni marka da geliyor. İnsan kalabalığı da yüzde 50 arttı” diye konuştu.



Pandeminin mahalle kültürünü geri getirdiğini ve insanların da kendilerine en yakın mağaza ve dükkanlara gitmeyi tercih ettiğini dile getiren Kiraz, “Bağdat Caddesi esnafı şu anda büyük bir sorun yaşamıyor. Eskisi kadar olmasa da caddedeki mağazaların ciroları da iyi. Kiralar bir dönem burası cazibesini yitirdiği için yüzde 40 oranında düşmüştü. Zaten makul düzeydeydi. Burada her mülkün sahibi farklı olduğu için toplu kira indirimi istemek mümkün olmuyor. Ama zaten cirolar da kötü değil. Kafe ve restoranlar da normale döndüğünde cadde asıl günlerine dönecek” ifadelerini kullandı.





Abdi İpekçi yenilendi



Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi Güzelleştirme Derneği Başkanı Hüsamettin Namlıcı, pandemi döneminde caddenin yenilendiğini anımsatarak, şunları söyledi: “Cadde yenilendi ve inşaat bitti. Birkaç küçük çalışma var. Bütün marka ve mağazalar dünyada olduğu gibi pandeminin etkisini yaşıyor ve hepsi dayanmaya çalışıyor. Caddenin yenilenmesi ilgiyi artırdı. AVM’lere göre cadde mağazaları daha iyi ama eski hareket yok. Turist hareketi de kesildi. Kafe ve restoranların kapalı olması bunu çok etkiledi. Restoranların kademeli olarak bile açılması her türlü alışverişi hareketlendirir. Caddemizde boş dükkan yok. Yeni gelen markalar bulunmuyor ama Vakko daha büyük yere geçiyor. Chanel de yerini değiştirdi. Pandemi şartlarında herkes durumunu korumaya çalışıyor. Perakendecilerin isteğin her şeyin bir an önce normle dönmesi.”











