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    21.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çamlıvadi projesinde satışlar hızlı başladı

    İstanbul’da Ayazağa’nın Arıcılar bölgesi yatırımcıları arasında yer alan Artaş İnşaat, Vadistanbul ve VadiPark Seyrantepe projelerinin ardından Avrupa Konutları Çamlıvadi projesini de hayata geçiriyor. Projenin yoğun bir tüketici ilgisiyle karşılaştığı belirtilirken, bu süreçte satış ofisinin fazla mesai yaparak müşterileri kabul ettiği açıklandı.

    Çamlıvadi projesinde satışlar hızlı başladı

     

    Avrupa Konutları Çamlıvadi, Arıcılar’da çam ormanının yanında 58 bin metrekare alan üzerinde hayata geçiriliyor. Projede, 18 blokta toplam 855 daire yer alıyor. Projede 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 tiplerinde daire seçenekleri sunuluyor. Bahçe katı ve teraslı dairelerin yer aldığı projede, yüzme havuzlarının da bulunduğu tam donanımlı bir sosyal tesis bulunuyor. Geniş peyzaj alanı içinde her türlü donatının sağlandığı belirtilen projenin şehrin ulaşım hatlarına olan yakınlığına da dikkat çekiliyor. İnşa çalışmalarının başladığı Avrupa Konutları Çamlıvadi’de teslimlerin Temmuz 2022’de yapılması hedefleniyor.

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