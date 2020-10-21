Çamlıvadi projesinde satışlar hızlı başladı

Avrupa Konutları Çamlıvadi, Arıcılar’da çam ormanının yanında 58 bin metrekare alan üzerinde hayata geçiriliyor. Projede, 18 blokta toplam 855 daire yer alıyor. Projede 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 tiplerinde daire seçenekleri sunuluyor. Bahçe katı ve teraslı dairelerin yer aldığı projede, yüzme havuzlarının da bulunduğu tam donanımlı bir sosyal tesis bulunuyor. Geniş peyzaj alanı içinde her türlü donatının sağlandığı belirtilen projenin şehrin ulaşım hatlarına olan yakınlığına da dikkat çekiliyor. İnşa çalışmalarının başladığı Avrupa Konutları Çamlıvadi’de teslimlerin Temmuz 2022’de yapılması hedefleniyor.