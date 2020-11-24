Çamsan Ordu’dan 70 milyon euro’luk yatırım

Şirketin 70 milyon euro’luk yatırımla hayata geçireceği yeni tesisiyle 100 kişiye yeni istihdam sağlayacağı bildirildi. Çamsan Ordu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Poyraz, yeni tesisin 2021’in ilk çeyreğinde hizmete gireceğini belirterek şu bilgileri verdi:

“Doğayla dost bir şekilde üretim yapacak olan MDF3 tesisi, Çamsan Ordu’nun üretim kapasitesini iki buçuk kat, ihracat kapasitesini ise üç kat artıracak. Ülkemizdeki refah seviyesinin ve ekonomik büyümenin üretim ve ihracat ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz. 2018’in ikinci yarısına baktığımızda neredeyse tüm sektörlerde ciddi bir dalgalanma gördük. Bu dalgalanmalar sonucu şirketler yatırımlarını ya ertelendi ya da iptal etti. Çamsan Ordu olarak biz de ciddi değerlendirmeler yaptık ve ülkemize olan inancımız ile son iki yılda planladığımız yatırımımıza devam etme kararı aldık. Alman Dieffenbacher firmasıyla anlaşmaya vararak, toplam 70 milyon euro tutarındaki yeni MDF tesisimize hız verdik.”