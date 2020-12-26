Canlı altın fiyatları anlık takip | 26 Aralık Çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatı ne kadar?

26 Aralık altın fiyatları anlık takip. Son dönemde hızlı bir yükseliş yaşayan altın fiyatlarında duraklama dönemine girildi. Pandemi ve aşı ile ilgili gelişmelerin altın fiyatlarının seyrinde önemli rol oynadığı açık. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, tam altın fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

26 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİP

Has Altın alış fiyatı 456,97 satış fiyatı 458,98

Ons Altın alış fiyatı 1.879,8 satış fiyatı 1.880,1

Gram Altın alış fiyatı 454,69 satış fiyatı 460,35

Çeyrek Altın alış fiyatı 742,60 satış fiyatı 750,00

Yarım Altın alış fiyatı 1.485,20 satış fiyatı 1.498,60

Tam Altın alış fiyatı 2.965,70 satış fiyatı 2.987,90

Ata Altın alış fiyatı 3.050,30 satış fiyatı 3.068,30

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?

Düğün sezonu olmadığı için piyasada durgunluk olduğunu söyleyen kuyumcular vatandaşlara en güvenilir limanın altın olduğunu söyledi.

"Altın fiyatları düştü ama dünyada farklı farklı olaylar gerçekleşiyor"

Altın fiyatlarının gelişen olaylara göre değiştiğini söyleyen kuyumcu işletmecisi Hamza Kumru, “Altın fiyatları pandemi dolayısıyla yükselmişti ama şu anda düşüşte. Aşı haberleri çıktıkça altın geri düşmeye başladı. Altın fiyatları düştü ama dünyada farklı farklı olaylar gerçekleşiyor. Üç beş lira düşebilir, on lira, on beş lira yeniden yükselebilir. Çünkü 550 TL’ye kadar çıktı. Altının iniş ve çıkışları gelişen şeylere bağlı“ dedi.

Takı sektörüne göre külçe ve Cumhuriyet altınının daha fazla satıldığını söyleyen Kumru, “Vatandaş daha çok çeyrek altın, Cumhuriyet altını, külçe altın ve bilezik alıyor. Takı sektöründe bileklik, zincir veya tuğralı zincirler daha az satılıyor. Ama şu an tavsiye edilen külçe altın, Cumhuriyet altını. Bunlar en çok satılanlar. Vatandaşa tavsiyemiz yatırım amaçlı en güvenilir liman altın. Vatandaşlar Cumhuriyet, çeyrek, külçe ve bilezik alabilir. Borsa da şu an ön planda ama altın her zaman altındır” diye konuştu.