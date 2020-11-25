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25.11.2020 - 10:14 | | AA

Canlı tırnaklı hayvanların ithalatında bakanlık yetkisi uzatıldı

Belirli canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine, "yalnızca bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilmesine" ilişkin hükmün yürürlük tarihi 2 yıl uzatıldı.

Canlı tırnaklı hayvanların ithalatında bakanlık yetkisi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin, "canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilmesine" ilişkin hükmünün yürürlük tarihi 2 yıl daha uzatılarak 7 yıla çıktı.

Video sosyal medyada yayıldı! Cezası ağır oldu Bursa'da yolu boş bulan otomobil sürücüsü drift yaptı, kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansırken, ehliyetine el konulan sürücüye ise 6 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.
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