Â

Ä°l pandemi kurullarÄ±nca kent giriÅŸinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen Ã¼reticiler, 1 hafta evlerinde karantinada kalacak. Evlerinde kalanlarÄ±n temel ihtiyaÃ§larÄ± Vefa Sosyal Destek GruplarÄ±â€™nca karÅŸÄ±lanacak. Marketlerden kÃ¶y ve mahallelere servisler yapÄ±lacak.

14 maddelik taahhÃ¼t

Ã‡ay toplamak iÃ§in memleketlerine gelenlere 14 maddelik taahhÃ¼tname imzalatÄ±lÄ±yor. TaahhÃ¼tnamede, 7 gÃ¼n evde kalma, 30 gÃ¼n sÃ¼resince bÃ¶lgeden ayrÄ±lmama ÅŸartÄ± var. 7 gÃ¼n sonunda aileden bir kiÅŸi alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±kabilecek. Test sonucu negatif Ã§Ä±kanlar 7â€™nci gÃ¼nÃ¼n sonunda Ã§ay bahÃ§elerine girip, hasat yapabilecek. Pozitif Ã§Ä±kan olursa tÃ¼m aile fertleriyle birlikte karantinaya alÄ±narak, tedavilerine baÅŸlanacak.

Bu kiÅŸilerin Ã§aylarÄ± ise muhtarlÄ±k ve ziraat odalarÄ± organizasyonuyla toplattÄ±rÄ±lacak. 14 gÃ¼nÃ¼n sonunda, testi negatif Ã§Ä±kan kiÅŸiler, normal hayata dÃ¶necek.

Ã‡ay Ã¼reticilerine 14 gÃ¼n boyunca bayram dahil ziyaretÃ§i kabul etmeyecek ve hiÃ§ kimseyi de ziyarete gitmeyecek. Ã‡ocuklarÄ±n da dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±p, akranlarÄ±yla oyun oynamalarÄ±na izin verilmeyecek.