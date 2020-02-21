Çay üreticisi Rize ithalatta 1. oldu!

Dünya çay üretiminde, 2.2 milyon ton ile Çin birinci, 1.2 milyon ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 260 bin ton ile Türkiye beşinci sırada yer alıyor. Türkiye’de Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin illerinde çay üretimi yapılıyor.



Bölgede üretiminin yüzde 65’lik kısmının yapıldığı ve çay ile özdeşleşen Rize’de ise Çay İhtisas Gümrüğü’nün verilerine göre, geçen yıl 17 bin 260 ton kuru çay ithalatı yapıldı. Rize, bu sayıyla en çok çay ithal eden il sıralamasında ilk sırada yer aldı. 47 milyon doların yurt dışına gittiği kuru çay ithalatı rakamlarının yüksek olması da çay üreticilerini endişelendirdi. Üreticilerden Nuriye Terzi, “Bizim çayımız bize yeter, neden ithal çay geliyor? Çok özel, organik çayımız var, bu çay bize fazla fazla yeter. Bizim binbir emekle ürettiğimiz, topladığımız çayımızı niye içirmiyorlar da dışarıdan çay getiriyorlar?” diye sordu.



Mehmet Çelik ise, “Biz dışarıdan çay gelmesini istemiyoruz. Biz kendi çayımızı tanıtmaya, ihraç etmeye çalışırken çay ithalatı yapılmasını anlayamıyoruz” dedi.