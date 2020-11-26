26.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Çay üreticisine 13 kuruş fark
Ruhsatlı üreticilere 2020 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği, kilogram başına 13 kuruş olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Ödemeler, Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili harcama kaleminden, Ziraat Bankası tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (ÇAYKUR) aktarılacak.