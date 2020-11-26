Çay üreticisine 13 kuruş fark

Ödemeler, Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili harcama kaleminden, Ziraat Bankası tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (ÇAYKUR) aktarılacak.