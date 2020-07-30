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    HaberlerEkonomi Haberleri ÇAYKUR işçi ikramiyelerini yarın ödeyecek
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    30.07.2020 - 10:54 | | AA

    ÇAYKUR işçi ikramiyelerini yarın ödeyecek

    ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, işçi ikramiyelerinin yarın ödeneceğini bildirdi.

    ÇAYKUR işçi ikramiyelerini yarın ödeyecek

    ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, işçi personelin 2020 ilave tediye bedellerinin tümünün ilgili banka hesaplarına bugün aktarıldığı, çalışanların yarından itibaren ikramiyelerini hesaplarından çekebilecekleri belirtildi.

    Çalışan işçilerin emeklerinin karşılığını alın terleri kurumadan ödeme çabasıyla teşekkülün mali imkanları zorlanarak bu ödeme planlamasının oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Her fırsatta kurumumuzun yanında olan, fedakar çalışmalarını esirgemeyen işçi kardeşlerimizin bayramlarını tebrik eder, özellikle bayram süresince maske, mesafe, temizlik kurallarına daha çok riayet ederek ve tedbiri elden bırakmadan sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir bayram yaşamalarını Cenabı Allah'tan dileriz."

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