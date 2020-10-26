ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eylül ayında alınan 204 bin 700 ton yaş çay karşılığında üreticilere 670 milyon lira ile ağustos ayı organik yaş çay farkı olan 24 milyon liranın ödeneceği belirtildi.
Paranın, üreticilerin banka hesaplarına 27-30 Ekim tarihlerinde yatırılacağı, organik yaş çay farkı ödemesinin ise 30 Ekim Cuma günü yapılmaya başlanacağı ifade edilen açıklamada, ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağı kaydedildi.
Üçüzlerinden virüs kapan doktor: O zorlukları kimsenin yaşamasını istemiyorumDiyarbakır’da görevli Dr. Hamdullah Dalgıç'ın (28), koronavirüsle mücadelede ettiği dönemde, eşi Semanur Dalgıç (20), salgına yakalandı. Eşi farklı bir evde karantinaya alınırken, Dr. Dalgıç, annesi Remziye Dalgıç (58) ile birlikte üçüzlerine baktı. Daha sonra üçüzlerinin de enfekte oldukları anlaşılınca, test yaptıran Dalgıç ve annesinin de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Yaşadığı zorlukları kimsenin çekmemesi için tedbirlere önem verilmesi gerektiğini anlatan Dr. Hamdullah Dalgıç, "Koronavirüse yakalandığım zaman geceleri uyuyamıyordum. Ağrım vardı, ateşleniyordum. Kimse size yardımcı olamıyordu. Eşiniz yok, anneniz pozitif, kimse yok, teksiniz evde. Büyük bir sıkıntı yaşadım. Bu zorlukları kimsenin çekmesini istemiyorum. Tüm halkımızın bu kurallara uymasını istiyoruz" dedi.