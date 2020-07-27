BİST1.2010.77EURO8.000.32USD6.840.01ALTIN426.951.94
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı
    ABONE OL
    27.07.2020 - 12:37 | | AA

    ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı

    ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı.

    ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı

    ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, haziran ayında alınan 140 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere 457 milyon lira ile mayıs ayı organik yaş çay farkı olan 15 milyon liranın ödeneceği belirtildi.

    Paranın, üreticilerin banka hesaplarına bugün aktarılmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağı, organik yaş çay farkı ödemesinin ise bayram arifesinde yapılacağı kaydedildi.

    Açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının devam ettiği anımsatılarak şunlar kaydedildi:

    "Bugüne kadar 150 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildi. Birinci ve ikinci sürgün döneminde toplamda ise 395 bin ton çay alımı yapıldı. Daha önce bayram arifesi ve bayramın tamamında kesintisiz çay alımı ve üretimi yapacağımızı beyan etmemize rağmen üreticilerimizden gelen yoğun talepler doğrultusunda bayramın birinci günü üreticilerimizden çay alımı ve fabrikalarımızda işlenmesi hususunu tekrar değerlendirmeye aldık, çay alımlarının yapılıp yapılmayacağı noktasında nihai kararımızla ilgili en kısa sürede açıklama yapılacaktır." 

    Yumurtanın içinden yumurta çıktı, vatandaş şaştı kaldıAydın’ın Çine ilçesindeki 22 yaşındaki Kenan Yıldırım’ın bahçesinde beslediği tavuklardan birinin yumurtasının içerisinden bir yumurta daha çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS 4 yıllık sözel bölüm taban puanları 2020...İşte YKS sözel bölümleri ve başarı sıralamaları 2019...

    YKS 4 yıllık sözel bölüm taban puanları 2020...İşte YKS sözel bölümleri ve başarı sıralamaları 2019...
    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    TYT, AYT, YDT sorgulama nasıl yapılır? YKS sonuçları açıklandı, üniversite tercihleri ne zaman?

    TYT, AYT, YDT sorgulama nasıl yapılır? YKS sonuçları açıklandı, üniversite tercihleri ne zaman?

    Sıradaki Haber