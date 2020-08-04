Çekirdekten e-bisiklet çıktı!

Bisiklet tutkunu 4 genç mühendis İTÜ Çekirdek Laboratuvarları’nı kullanarak, dünyanın en küçük ve hafifi olarak gösterilen bir ‘elektrikli bisiklet dönüştürücüsü’ geliştirdi. Koronavirüs salgınıyla toplu taşıma araçları yerine bisikleti tercih edenlerin ilgi gösterdiği 1.2 kg ağırlığındaki Byqee her türlü bisikleti 30 kilometre gidebilen elektrikli bir araca çevirebiliyor. Genç mühendisler, elektrikli dönüştürücüyü yakın zamanda Avrupa ülkelerine ihraç etmeye hazırlanıyor.

Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden mezun olan elektrik mühendisi Burak Işık, endüstri mühendisi Emine İlhan, çevre mühendisi Ilgım Altay ve makine mühendisi Eda Işık, çok kullandıkları bisikletlerin şehir içinde daha çok işe yaraması için bir proje geliştirdi.

Özellikle yokuşlu yollarda bisikletlilerin sorunlarını çözmek isteyen 4 mühendis, eski bisikletleri elektrikliye çeviren küçük bir dönüşüm cihazını geliştirdi. Tüm üniversitelilere ve girişimcilerin projelerine destek veren İTÜ Çekirdek’in Maslak’taki laboratuvarlarında Byqee adlı bir dönüşüm cihazı geliştiren gençler, birbiri ardına sipariş alıyor.

30 kilometre menzil

Ekipteki mühendislerden Burak Işık, “Piyasadaki örnekleri 5 kilograma kadar çıkarken biz 1.2 kg’a kadar düşürerek sırt çantasında yük olmayacak bir ürün yaptık. Hepimiz bisiklet tutkunu ve meraklısıyız. Kolayca taşınabiliyor ve 3 saat içinde şarj edilebiliyor. Metroya kadar bisikletiyle gelen bir İstanbullu sırt çantasına koyduğu bataryayı işyerinde şarj edebiliyor. Pedal desteği ile 30 kilometre kadar menzil sağlayabiliyor” dedi.

Hedef güneş enerjisi...

Gidona takılı faz koluyla yol alındığını ve pedal çevrilince akünün kendini doldurduğunu belirten Burak Işık, “30 kilometrenin İstanbul içinde işyerine ulaşma menzilinde, yani yeterli olduğunu düşündük. 2 bin 750 TL’ye tüm bisikletleri elektrikli bir araca çeviriyoruz. Toplu taşıma kullanmak istemeyen özellikle 25 - 35 yaş arası çalışanlar ürünümüzü istiyor” diye konuştu.

Ürünü yurtdışına da açmayı hedeflediklerini belirten Işık, “Bir sonraki planımız güneş enerjisiyle şarj edilebilecek bir sistemle bisikletleri dönüştürmek” dedi.

25 kilometre hız yapıyor

Byqee ekibinden endüstri mühendisi Emine İlhan ise, dünyada araba yolculuklarının yüzde 40’ından fazlasının 5 kilometreden az mesafeler için yapıldığını hatırlattı. Bu yolculukların çoğunluğunun tek kişi ile gerçekleştiğini bunun da trafiği ve karbon salınımını artırdığını belirten İlhan, “Oysa ki elektrikli bisikletlerle bu kısa mesafeli yolculuklar daha sağlıklı daha çevreci” diye konuştu. Bisiklet gidonuna yerleştirilen aletin bisikleti saatte 25 km hıza ulaştırdığı öğrenildi.