Çekirdekten siperlik yoğurttan dezenfektan

Teknoparklardaki Ar-Ge çalışmaları yeni normal yaşama göre de şekillenmeye başladı. Bu kapsamda ilginç icatlara da imza atılıyor. Zeytin çekirdeğinden siperlik, yoğurt asidinden dezenfektan bunlar arasında.



Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, yeni normal döneme göre çalışma-larını düzenlediklerini belirterek, bünyelerinde yer alan pek çok şirketin normalleşme sürecinde de bu mücadeleye yönelik ürün ve hizmet geliştirdiğini söyledi. Yıldız Teknopark, Kovid-19 ile mücadelede önemli bir inovasyon merkezi haline geldi. Bünyesindeki 20 startup koruyucu, önleyici, teşhis ve tedavi edici projeler geliştirdi.



Her alanda icat var



Güner, normalleşme sürecine geçişle beraber koruyucu alanda faklı icatların da bünyelerinden çıktığına işaret ederek, şu bilgileri verdi: “Ferge Mühendislik buğu yapmayan, hareket ve görmeyi engellemeyen ve kolay sterilize edilebilir bir yüz siperliği geliştirdi. Biolive ise ARaymond firması ile ortak zeytin çekirdeğinden çevreci siperlikler üretti. Durak Nano Bio Teknoloji, etken maddesi alkol olmayan tamamen doğal ve etkili bir el dezenfektanı geliştirdi. Bu dezenfektan halk arasında yoğurt asidi olarak da bilinen laktik asit ile karanfil, kekik, okaliptüs, çay ağacı, aleo vera gibi bazı esansiyal bitki yağlarının karışımından oluşuyor. Medron, giyilebilir teknolojiler ve IOT alanında çalışıyor. Şirket iş kazalarını önlemek, verimliliği artırmak adına personel, nesne ve iş makinelerinin takibini geliştirdiği bir akıllı bileklikle yapabiliyor. Ayvos, 6 metreden temassız ateş ölçümü yapan sistem geliştirdi. Teknopark bünyesinde turizm sektöründe otellere koronavirüs mücadelesinde destek olacak ve uzaktan bazı hizmetleri vermelerine olanak sağlayan bir platform oluşturan şirket de var, meyve sebze ihracatında virüs etkisini azaltacak antiviral sprey üreten de var.”



Güner, özelikle bu dönemde TÜBİTAK ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın(İSTKA) Kovid-19 ile mücadele kapsamında açmış olduğu çağrılara teknoparklarındaki firmalardan 50 başvuru olduğunu da vurguladı. Güner, “TÜBİTAK’ın Kovid-19 ile ilgili açtığı çağrıya Yıldız Kuluçka Merkezi’nde yer alan Polonom firması ile ortak ‘Otonom Hastane Robotu Projesi’ ile başvuru yaptık. Ferge Mühendislik, Sterilize Edilebilir Silikon Yüz Siperliği projesi TÜBİTAK Kovid-19 çağrısı kapsamında destek almaya hak kazandı. ‘Anka Coğrafi Bilgi Teknolojileri, ‘Mobil Etkileşim Takibi’ projesi destek aldı. İstanbul Kalkınma Ajansı, Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında yürütücülüğünü üstlendiğimiz ‘Yenilikçi Sağlık Teknolojileri Geliştirme Platformu’ projemizi destekledi” dedi.















Medikal çalışmalar



Teknoparkların bünyesindeki şirketler pandemiye karşı farklı medikal ürünler de geliştiriyor. Yıldız Teknopark bünyesinde Covid-19 aşısı projesi de var. Güner, “Aşıya yönelik peptid dizileri çalışmalarına başlandı. Teknoparkta yürütülen bir başka çalışma da hızlı tanı kiti hazırlanmasına yönelik. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin liderlik yaptığı bu projede 7 üniversite ve oradaki akademisyenlerle birlikte bir araştırma merkezi ortak çalışıyor. Polonom Robotics, otonom hastane robotu üzerine de çalışıyor. Standart Media Medikal Ürünleri de pandemi döneminde kullanılmak üzere viral taşıma vasatı üretimi projesini geliştirdi” açıklamasını yaptı.



Erciyes'ten yerli temizlik robotu



Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç yaşadığımız dönemde virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları konusunda geliştirilen projelerin öncelik arz ettiğini kaydetti. Kılıç, “Süreçle ilgili hem bakanlığımızın hem de bölgemizdeki kalkınma ajansının çağrılarını aktif şekilde firmalarımızla paylaşıp onlara yön vermeye ve teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu süreçte bazı firmalarımızın salgın sonrası döneme hazırlık olarak Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam ederek ürün geliştirmeleri de bizi motive eden önemli bir unsurdur” dedi.



Kılıç, Erciyes Teknopark’taki Kovid-19 çalışmalarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: “Firmalarımızın yüzde 60’ı yazılım, bilgisayar ve iletişim teknolojileri üzerine çalışmaktadır. Salgın sürecinde kendi uzmanlık alanları doğrultusunda çeşitli çağrılara başvuran, ihtiyaca cevap verebilmek için üretime geçen firmalarımız oldu. Bu dönemde ortaya çıkan acil ihtiyaçların karşılanması için hızlı reaksiyon göstererek ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirdiler. Bu kapsamda bitkisel içerikli el antiseptiği, Kovid-19 tanı kiti, ultraviyole-C ışınları ile ortam sanitazyonu otomasyonu, el, yüzey ve tıbbi cihaz dezenfektanı geliştirilmesi, çok amaçlı akıllı otonom dezenfeksiyon robotu gibi projeler oldu.

Firmalarımızdan biri Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın sentezlenmesi konusunda aktif çalışmalar yürütüyor.



Pandemi ile birlikte ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada el, yüzey ve tıbbi cihaz dezenfektanlarına yoğun talep oldu. Bu doğrultuda firmalarımızdan biri yurtdışına ihracat başarısı da göstererek kan sayım cihazı solüsyonlarının yanı sıra pandemi sürecinde dezenfektan ürünleri üreterek hem yurt içinde hem yurt dışında ihtiyaca hızlı bir şekilde cevap vermiş oldu.”



