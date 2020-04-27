Çelikte yeni pazar hedefi

Geçen yılın 8 ayında 14.2 milyon ton ihracat gerçekleştiren Türk çelik sektörü, koronavirüse rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Adnan Aslan, Kovid-19’un küresel çapta ciddi bir hasara yol açtığını belirterek, “Salgının ortadan kalması ve global ekonominin olağan seyrine dönmesi ile orta ve uzun vadede söz konusu pazarlarda ihracat artışı yaşayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.