27.04.2020 - 07:00 |
Çelikte yeni pazar hedefi
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, yeni pazar arayışları doğrultusunda Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bölgelerini radara aldıklarını belirtti.
Geçen yılın 8 ayında 14.2 milyon ton ihracat gerçekleştiren Türk çelik sektörü, koronavirüse rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Adnan Aslan, Kovid-19’un küresel çapta ciddi bir hasara yol açtığını belirterek, “Salgının ortadan kalması ve global ekonominin olağan seyrine dönmesi ile orta ve uzun vadede söz konusu pazarlarda ihracat artışı yaşayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.
5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı