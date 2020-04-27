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    HaberlerEkonomi Haberleri Çelikte yeni pazar hedefi
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    27.04.2020 - 07:00 |

    Çelikte yeni pazar hedefi

    Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, yeni pazar arayışları doğrultusunda Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bölgelerini radara aldıklarını belirtti.

    Çelikte yeni pazar hedefi

    Geçen yılın 8 ayında 14.2 milyon ton ihracat gerçekleştiren Türk çelik sektörü, koronavirüse rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Adnan Aslan, Kovid-19’un küresel çapta ciddi bir hasara yol açtığını belirterek, “Salgının ortadan kalması ve global ekonominin olağan seyrine dönmesi ile orta ve uzun vadede söz konusu pazarlarda ihracat artışı yaşayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

    5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı
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