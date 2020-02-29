Cenevre Oto Fuarı’na koronavirüs iptali

Hemen yürürlüğe giren karar, İsviçre tarihindeki en geniş kapsamlı yasak olarak kayıtlara geçerken, Salgın Kanunu da ilk kez bu yolla uygulanmış oldu.

90’ıncı kez düzenlenmek için son hazırlıkları yapılan Cenevre Otomobil Fuarı 3 gün sonra basına açılacak ve ardından genel ziyaret başlayacaktı.

İsviçre’de ilk koronavirüs vakası salı günü görülmüş ve cuma günü itibarıyla sayının 8 kişiye yükseldiği açıklanmıştı.

Açıklamada, “Federal Konsey’in birinci önceliği halkı korumaktır. Koronavirüs salgınındaki son gelişmeler ve İsviçre’deki durumun Salgın Kanunu kapsamında ‘özel’ tanıma girmesi nedeniyle Konsey, tüm kantonlarla danışarak önlemleri düzenlemiştir” denildi.

Standlar sökülüyor

Cenevre Otomobil Fuarı organizatörleri standların hazır olduğunu ancak karar sonrası sökülme çalışmalarının başladığını kaydederek, iptal ile ilgili finansal değerlendirmelerin gelecek haftalarda yapılacağı ancak sonuçların önemli olduğu kaydedildi. Fuar için bilet alanlara ise ödedikleri ücret iade edilecek.

Koronavirüs nedeniyle geçen haftalarda, Barselona’da düzenlenecek Dünya Mobil Kongresi (MWC) de iptal edilmişti.

Festivaller de iptal

Cenevre Otomobil Fuarı’nın yanı sıra İsviçre’de yılın bu döneminde yapılan pek çok karnaval, festival ve diğer fuarlar da yasaklandı.

Yasak kararının ardından iki saat fuarı, Engadin kayak maratonu ve İtalya sınırındaki Ticino kantonunda yapılacak karnavallar iptal edildi. Keza buz hokeyi maçları da seyircisiz oynanacak.