Cep telefonu POS oluyor

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Geçen ay hayata geçirdiğimiz cebe inen kredi kartı ile ödeme sistemlerindeki dijital dönüşüm stratejimizi hız kesmeden devam ettiriyoruz. Akbank POS cihazları artık cebe iniyor. Üstelik 250 TL üzeri temassız ödemeler de Türkiye’de ilk kez ‘Cebe POS’ ile akıllı cihazlardan alınabilir hale geliyor” dedi.

Pin desteği var

Akbank Cebe POS ile sektörde PIN destekli ‘Tap to Phone’ teknolojisini Visa ve Provision işbirlikleri ile hayata geçiren ilk banka olduklarını belirten Yüce, şunları söyledi:

“Bu sayede Android tabanlı telefon veya tablet ekranına PIN tuşlayarak kartlı ödeme işlemi yapılabilecek. Bu yeniliğin arkasına her zaman olduğu gibi müşteri deneyimi ve teknolojik altyapımızı koyduk. Visa iş ortaklığında baştan sona dijital bir deneyim olarak tasarladığımız bu süreçte iş yerleri dijital platformlarımız üzerinden yaptıkları başvuruları onaylanır onaylanmaz Cebe POS uygulamasını anında kullanmaya başlayabilecekler. Üye işyerleri ceplerine indirdikleri Cebe POS uygulamaları ile hem temassız hem de QR ile ödeme alabilecekler. İş yerlerimiz sağladığımız bu dijital ürünle ödemeleri hızlı ve güvenli bir şekilde almaya başlayabilecek.”

Güvenle ödeme yapılıyor

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “Visa’nın PIN destekli Tap To Phone teknolojisiyle, KOBİ’lere herhangi bir ek donanım gerekmeksizin, ödeme kabulünde akıllı telefonlarını kullanabilmelerini sağlıyoruz. Düşük maliyetli, kurulumu kolay ve aynı zamanda Visa güvenlik standartlarını sağlayan bu teknoloji ile işyerleri kartlı temassız ödemeleri kolaylıkla kabul edebilir hale geliyor. Tüketiciler ise temassız kartlarını veya telefonlarını işyerinin akıllı telefonuna okutarak saniyeler içinde ödemelerini güvenle yapabiliyor” dedi.