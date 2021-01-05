‘Cep’e ortalama 3.600 TL harcadık

Turnacı, pandemi döneminde evden çalışmaya geçilmesi ve eğitimin online platformlarda devam etmesi ile mobil iletişimin öneminin katlanarak arttığını söyledi.

2019 yılını 10 milyon 600 bin adet cep telefonu satışıyla tamamladıklarını bildiren Turnacı, 2020’de ise pandeminin etkisiyle hızlı bir talebin oluştuğunu anlattı. Turnacı, şöyle dedi:

“Eskiye oranla ürünlere ulaşımın zor olması sebebiyle kayıt dışılığın ciddi oranda arttığını gözlemledik. Kayıtdışı ve online kanalı eklediğimizde 12 milyon seviyelerinde satışının olduğunu gösteriyor. 2021’de yüzde 5 civarı büyüme öngörüyoruz.”