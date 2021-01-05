05.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Cep’e ortalama 3.600 TL harcadık
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, 2020’yi 10 milyon 500 bin seviyelerindeki cep telefonu satışıyla kapattıklarını belirterek, “Geçen yıllarda sıfır ve 2. el cep telefonlarına harcanan toplam ücret 2 bin 400 TL civarında olurken, cihazlardan gözetim belgesi isteme kararı ile düşük segmentlerin de fiyatında yükselme gerçekleştiğinden bu rakam 2020’de 3 bin 600 TL bandına çıkış yaptı” dedi.
Turnacı, pandemi döneminde evden çalışmaya geçilmesi ve eğitimin online platformlarda devam etmesi ile mobil iletişimin öneminin katlanarak arttığını söyledi.
2019 yılını 10 milyon 600 bin adet cep telefonu satışıyla tamamladıklarını bildiren Turnacı, 2020’de ise pandeminin etkisiyle hızlı bir talebin oluştuğunu anlattı. Turnacı, şöyle dedi:
“Eskiye oranla ürünlere ulaşımın zor olması sebebiyle kayıt dışılığın ciddi oranda arttığını gözlemledik. Kayıtdışı ve online kanalı eklediğimizde 12 milyon seviyelerinde satışının olduğunu gösteriyor. 2021’de yüzde 5 civarı büyüme öngörüyoruz.”