Ceplere yüzde 1’lik ‘kültür’ vergisi

Cep telefonuna yeni bir vergi geldi. Resmi Gazete’de yayınlanan kararla cep telefonundan alınan vergilere yüzde 1’lik Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi eklendi. 19 Mart 2020’de yürürlüğe girecek yeni vergi hem yerli hem de ithalat yoluyla gelen modelleri kapsayacak. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV) ve TRT Bandrolü veren sektör, dördüncü vergiyle tanıştı.



Resmi Gazete’de cep telefonlarını ifade eden ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası 8517.12.00.00.11 olan cihazlar için belirlenen kesinti oranı yüzde 1 oldu. Kararda, bu oranda vergi uygulanacak olan eşyalar ise, “Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda iletişime mahsus cihazlar dahil)” şeklinde tanımlandı.



Fiyata yansır mı?



Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, kararı sektör adına üzücü bir adım olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Turnacı, “Koronavirüs salgını sonrasında Çin’deki üretimin aksaması nedeniyle ürün tedariğinde zaten sorun yaşanıyor. Bu durum zaten biraz fiyatları tetikleyecek. Üzerine bir de ekstra bir vergi geldi. Bu verginin hemen bugündan yarına doğrudan bir fiyat artışına neden olacağını düşünmüyoruz. Ama eninde sonunda fiyatları etkileyecek faktörlerden biri olacaktır. Şu anda sektörde firmalar belirli marjlarından birtakım fedakarlıklar yapabilirler. Ama eninde sonunda fiyat artışı olarak yansıyacaktır” dedi.



General Mobile Başkanı Sebahattin Yaman ise, verginin hem yerli hem de ithal telefonları kapsadığını dile getirerek, “Böyle bir vergi beklemiyorduk. Geçen yıl sektör yılı 11 milyon adetlik satışla kapattı. Bu yıl da 10-11 milyon bandında satış olur diye tahmin ediyoruz. Bu yıl koronavirüs nedeniyle tedarik de zorlaştı. Bu nedenle kısmen fiyatlarda bir kıpırdanma oldu. Çünkü maliyetler yükseliyor. Bir taraftan da kur artışları var. Diğer yandan 3.500 TL üzerindeki telefonlarda taksit sayısı altıdan ikiye indi” diye konuştu.



Vergi oranı %79’a çıktı



Türkiye’de cep telefonlarından alınan vergi sayısı dörde çıktı. Bu yeni vergiyle beraber en düşük fiyatlı cep telefonunda vergi oranı yüzde 54, en yüksek fiyatlı cep telefonunda ise yüzde 79 oldu. Ceplerden alınan vergiler ve oranları şöyle: