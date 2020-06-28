‘Cep’te hızı 10’a katlıyor

Türkiye’de 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip olduğunu belirten Vodafone, şimdi de Geleceğe Hazır Şebeke ile global deneyimini Türkiye’ye taşıyarak müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatmaya hazırlandığını duyurdu. Vodafone, müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine göre farklılaşan Geleceğe Hazır Şebeke ile daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunacağını da bildirdi.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.