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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Cep’te hızı 10’a katlıyor
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    28.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Cep’te hızı 10’a katlıyor

    Vodafone, 5G’ye giden yolda önemli bir kilometretaşı olan Geleceğe Hazır Şebeke altyapısıyla aboneleri için 10 kata kadar daha yüksek hız, daha fazla bağlantı sayısı ve daha düşük gecikme süresi sağlayacağını açıkladı.

    ‘Cep’te hızı 10’a katlıyor

    Türkiye’de 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip olduğunu belirten Vodafone, şimdi de Geleceğe Hazır Şebeke ile global deneyimini Türkiye’ye taşıyarak müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatmaya hazırlandığını duyurdu. Vodafone, müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine göre farklılaşan Geleceğe Hazır Şebeke ile daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunacağını da bildirdi.

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