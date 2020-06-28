‘Cep’te hızı 10’a katlıyor

Türkiye’de 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip olduğunu belirten Vodafone, şimdi de Geleceğe Hazır Şebeke ile global deneyimini Türkiye’ye taşıyarak müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatmaya hazırlandığını duyurdu. Vodafone, müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine göre farklılaşan Geleceğe Hazır Şebeke ile daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunacağını da bildirdi.