Cepte yeni Çinli marka

Giriş segmentindeki iki telefon kamera ve selfie özellikleriyle dikkat çekiyor. Camon 12 Air, 6.55 inç’lik ekran, 4 GB Ram, 64 GB dahili hafızaya sahip. Arkada 16 MP, 2 MP ve 5 MP’lik üç kamerası var. 8 MP’lik ise yapay zeka özellikli selfie kamerası bulunuyor. Android 9 Pie tabanlı HiOS 5.5 arayüzüne ve 2.0 Ghz’lik dört çekirdekli işlemciye sahip. 4.000 mAh’lık bataryası olan model 1.649 TL’den satışa sunuluyor. Spark 4 Lite ise, 6.52 inç’lik ekran, 2 GB’lik Ram, 32 GB’lik dahili bellek, 1.8 Ghz’lik dört çekirdekli işlemci, 8 MP’lik arka kamera ve 8 MP’lik ön kamerayla geldi. Fiyatı ise 1.099 TL olarak açıklandı.



Hedefi yüksek



Tecno Mobile Ülke Yöneticisi Ender Tunç, Transsion Holdings bünyesindeki Tecno Mobile’ın 60 ülkede faaliyet gösterdiğini belirterek, “Çin haricinde Etiyopya, Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerde üretim tesislerimiz var. Telefonlarımız Afrika pazarında en çok satanlar arasında. Türkiye’de de hedefimiz ilk yıl sonunda yüzde 3’lük pazar payına ulaşmak” dedi.



Dört ayrı seride ürünleri olduğunu bunların Phantom, Camon, Spark, Pouvoir olarak sıralandığını aktaran Tunç, şu anda Camon ve Spark serisinden iki modelle pazara girdiklerini, ilerleyen tarihlerde başka modelleri de getireceklerini kaydetti.



Tunç, şu anda Vodafone’la işbirliğine gittiklerini, ileride farklı satış kanallarına da girebileceklerini aktardı.