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    HaberlerEkonomi Haberleri Cerrahi tulum ve maske ihracatçılarından "hibe şartı kaldırılsın" talebi
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    09.07.2020 - 11:52 | | AA

    Cerrahi tulum ve maske ihracatçılarından "hibe şartı kaldırılsın" talebi

    Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, cerrahi tulum ve maske ihracatında hibe şartının kaldırılmasını istediklerini belirtti.

    Cerrahi tulum ve maske ihracatçılarından "hibe şartı kaldırılsın" talebi

    Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, her cerrahi maske ihracatı için 1, 3 cerrahi tulum ihracatı için ise 1 tulumun ilgili kuruluşlara hibe edildiğini, bunun cerrahi ürün ihracatına önemli maliyetler yüklediğini savundu.

    Pandemi döneminde ihracatçıların cerrahi maske ve tulum satışıyla soluk aldığını ifade eden Eskinazi, şunları kaydetti:

    "Hibe şartı nedeniyle ihracatçılarımızın maliyetlerinde yüzde 100'e varan artışlar meydana geldi. Pahalı kaldığımız için ihraç pazarlarımızı kaybetmeye başladık. Avrupalılar bizden kumaş alıp kendileri maske ve tulum üretmeye başladı. Hükümetimiz bağış ile ilgili kısımlara bir düzenleme getirirse Türkiye'ye döviz kazandıran bu sektör, daha da iyi konuma gelebilir. Türkiye'nin cerrahi maske, tulum ve cerrahi malzeme ihracatı üç katına çıkabilir. Aksi takdirde şu anda ihracatta fırsatlar sunan bu kalemlerde fırsatı kaçıracağız."

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise alınacak önlemlerin ihracatta sürdürülebilirliğin önüne geçmemesi gerektiğini belirterek, "Cerrahi maske, tulum, önlük ve diğer malzeme ihracatımız, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 295'lik artışla 8,5 milyon dolardan 33,7 milyon dolara yükseldi." ifadelerini kullandı.

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