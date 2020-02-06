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    HaberlerEkonomi Haberleri Çeyrek altın ne kadar? 6 Şubat Altın fiyatları (gram,çeyrek,yarım,tam)
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    06.02.2020 - 09:51 |

    Çeyrek altın ne kadar? 6 Şubat Altın fiyatları (gram,çeyrek,yarım,tam)

    Altın fiyatları belli oldu. 6 Şubat 2020 Perşembe günü altın fiyatlarının güncel durumunu haberimizde derledik. Altın seçeneklerinde tüm fiyatlar açıklandı. Tercihe göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın veya tam altın almak isteyenler, alacağı altın seçeneğinin araştırmasını yapıyor. Peki altın ne kadar? İşte Güncel altın fiyatları...

    Çeyrek altın ne kadar? 6 Şubat Altın fiyatları (gram,çeyrek,yarım,tam)

    Sabahın ilk ışıklarından bu yana altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının alış fiyatı ve satış fiyatını hakkında bilgi almak istiyor. Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatının ne kadar olduğu oldukça merak ediliyor. İşte altında güncel fiyatlar...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış 299,18 TL / Satış 299,24

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış 478,93 TL / Satış 489,77 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış 954,86 TL / Satış 979,53 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış 1.975,58 TL / Satış 2.024,96 TL

    Çeyrek altın ne kadar 6 Şubat Altın fiyatları (gram,çeyrek,yarım,tam)

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

     

    İhaleye fesat karıştırma operasyonunda gözaltı sayısı 151'e yükseldiAdana merkezli 34 ilde üniversite, hastane ve kantin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 151 şüpheliden 40'ı adliyeye gönderildi.
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