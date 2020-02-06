Çeyrek altın ne kadar? 6 Şubat Altın fiyatları (gram,çeyrek,yarım,tam)

Sabahın ilk ışıklarından bu yana altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının alış fiyatı ve satış fiyatını hakkında bilgi almak istiyor. Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatının ne kadar olduğu oldukça merak ediliyor. İşte altında güncel fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 299,18 TL / Satış 299,24

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 478,93 TL / Satış 489,77 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 954,86 TL / Satış 979,53 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 1.975,58 TL / Satış 2.024,96 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



