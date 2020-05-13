'Çiftçi, market ve banka işbirliği fiyata yansır'

Migros ve Ziraat Bankası’nın geliştirdikleri ‘Üretici Finansman Sistemi’ne ilişkin protokol, Migros Ticaret AŞ İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu ve Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf tarafından imzalandı.

Çiftçi - market - banka iş birliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında çiftçiler, Migros’ta satılacak ürünlerinin bedelini vade beklemeden Ziraat Bankası’ndan peşin alabilecek.

Böylece, bir yandan üreticilerin alacaklarını daha kısa sürede tahsil etmesi sağlanırken, bir yandan da tedarik zincirindeki aracılar azaltılarak gıda fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlanmış olacak.

‘Zincir kısalacak’

Ferhat Pişmaf, “Ziraat Bankası olarak çiftçilerimizin tarımsal üretim ve yatırımlarına güçlü şekilde finansal destek vermeye devam ediyoruz.

Protokolle, çiftçilerimize yalnızca üretim aşaması finansmanıyla değil, ürününün doğrudan pazara ulaştırılması ve alacaklarını vade beklemeden hızla tahsil ederek üretime daha güçlü devam edebilmelerine imkan sağlayarak da destek olmayı hedefliyoruz. Çiftçi, Migros ve Ziraat Bankası üçgeninde kapalı devre sistemde tedarik zincirinin kısalacağını ve bunun da tüketici fiyatlarına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz” dedi.

Cem Rodoslu ise şunları söyledi:

“Tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak ve üreticilerin varlıklarını güçlenerek sürdürebilmeleri için finansal açıdan destek çok önemli. Ziraat Bankası ve Migros, Türkiye’nin 81 ilinde olduğu için çiftçilerimiz hem pazarı da hem de finansmanı yanı başlarında bulacak.”