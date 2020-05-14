‘Çiftçilerimizin değeri anlaşıldı’

Çelebi, şunları söyledi:

“Çiftçilerimizin bu zor dönemi en az hasarla atlatması ve üretimlerine kesintisiz olarak devam etmesinin ülkemiz için kritik öneme sahip olduğu düşüncesiyle Vakıfbank olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımızın liderliğinde çeşitli tedbirler aldık. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kredi ve borç ödemelerinde üç ay ertelemeden yeni kredi desteklerine kadar, her alanda büyük destekler açıkladık. Başvuruları dijital kanallarımızdan almaya ve hızlıca değerlendirmeye başladık.”

Ödemeler ertelendi

Binlerce çiftçinin kredi ödemelerini ertelediklerini belirten Çelebi, şu bilgileri verdi: “Çiftçilerimizin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak adına 50 binden fazla Tarımkart müşterimizin limitlerini arttırdık. Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı, 6 ay ödemesiz dönem, 36 ay vade ve yıllık yüzde 7.5 faiz oranı avantajı ile İşe Devam Destek Kredisi ürünümüzü de bu dönemde çiftçilerimizin kullanımına sunduk. Çiftçilerimizin ATM’den günlük nakit çekim limitlerini 5 bin TL’ye çıkardık. Aldığımız hızlı tedbirler ve sunduğumuz destek kredileri çiftçilerimizin yoğun ilgisiyle karşılandı.

VakıfBank Mobil ile üreticilerimize birçok bankacılık hizmetini evlerinde ve ücretsiz olarak sunuyoruz. TarımKart’ını aktif olarak kullanan çiftçilerimize tanımladığımız mobil çiftçi paketi ile çiftçilerimiz hesap açma, TarımKart nakit avans, para transferi gibi birçok işlemi VakıfBank Mobil üzerinden ücretsiz olarak yapabiliyor. Çiftçilerimize daha hızlı ve sahada Bankacılık hizmeti verebilmek adına tablet ile mobil saha uygulamamızı devreye aldık. Bu uygulama ile Bankacılık hizmetlerini köylere, çiftçimizin ayağına götürüyoruz.”

Tarım sohbetleri

Çiftçilerin mesleki ve teknik anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla VakıfBank Çiftçi Akademisi çatısı altında ‘Tarım Sohbetleri’ düzenlediklerini hatırlatan Çelebi, “Bu buluşmalara, başta çiftçiler olmak üzere tüm tarım paydaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Toplam 19 farklı yerde düzenlenen toplantılarda 2.500’den fazla üretici ve diğer katılımcılar tarımda yenilikçi teknolojiler ve finansal okuryazarlık konularında yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra bankacılık ürünlerimizle ilgili bilgi alma fırsatı da buldu” dedi.

Özel ürünler

Vakıfbank olarak küçük aile işletmelerden jeotermal sera yatırımlara, pancar yetiştiriciliğinden at yetiştiriciliğine kadar tarımın her sektörüne özel olarak tasarladıkları bankacılık ürünleri ile hizmet sunduklarını kaydeden Çelebi, şunları söyledi: “Çiftçilerimiz elektrik ve telefon faturaları ile 4B çiftçi Bağ-Kur primleri için TarımKart’larına otomatik ödeme talimatı verebiliyor. Faturalar günü geldiğinde Tarımkart’tan otomatik olarak ödeniyor, çiftçi TarımKart borcunu yılda bir, hasatta ödüyor. Böylece çiftçilerimiz elektrik faturası gibi aylık ödemelerini hasata erteleme imkânına kavuşuyor. Çiftçilerimiz yüzde 50 devlet destekli TARSİM sigortalarını şubelerimizden yaptırabiliyor, ayrıca TARSİM primlerini TarımKart’ları ile faizsiz bir şekilde taksitlendirebiliyor.”