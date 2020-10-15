Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye katlamaya devam ediyor! İşte kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye tutarı her geçen hafta katlanmaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto'da dün akşam gerçekleştirilen çekiliştede 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 70.908.470 TL'ye ulaştı. Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek olan çekilişte bu ikramiyenin 71 milyona ulaşması bekleniyor.

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde dün akşamın kazandıran numaraları 14, 26, 28, 62, 74, 84, ve 21 joker numarası olarak açıklandı. 6 ve 5+1 bilen çıkmadı. 5 bilen 3 talihli 129.193,50 TL, 4 bilen 259 kişi 1.496,40 TL, 3 bilen 7.956 kişi 121,75 TL ve son olarak2 bilen 126.828 kişi 11,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.