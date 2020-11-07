7 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 78 milyon TL'lik rekor ikramiye devretti

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'nun Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekiliş TV8 ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile canlı yayında gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto'da az önce gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı. Bu akşam gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar 16, 43, 64, 73, 85, 88 ve 24 joker numarası olarak açıklandı.

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 1 kişi 577.189,50 TL, 4 bilen 311 kişi 1.855,90 TL, 3 bilen 11.679 kişi 120,45 TL ve son olarak 2 bilen 184.455 kişi 11.70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

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