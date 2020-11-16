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16.11.2020 - 22:02 |

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 16 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar az önce açıklandı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaraların açıklanmasının ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar araştırmalarına başladı. İşte Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları 29, 33, 39, 49, 56, 89 ve 19 joker numarası olarak belirlendi. Mili Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk kazandıran numaralarının belli olmasının ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları...

Çılgın Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 80 milyonluk büyük ikramiye de bir kez daha devretti. 5 bilen 1 kişi 340.001,35 TL, 4 bilen 228 kişi 1.491,20 TL, 3 bilen 8.044 kişi  105,65 TL ve son olarak 2 bilen 116.847 kişi 10,90 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI MİLLİ PİYANGO ONLİNE'DA!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı İşte kazandıran numaralar...

 

Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'i ziyaret ettiAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın İnstagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Hesap verecekler uluslararası mahkemelerde cevap verecekler. Uluslararası kurumlar gelecek, uzmanlar gelecek bütün zarar hesaplanacak. 30 yıl içerisinde bize vurulan zarar hesaplanacak.
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