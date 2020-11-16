Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları 29, 33, 39, 49, 56, 89 ve 19 joker numarası olarak belirlendi. Mili Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk kazandıran numaralarının belli olmasının ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları...

Çılgın Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 80 milyonluk büyük ikramiye de bir kez daha devretti. 5 bilen 1 kişi 340.001,35 TL, 4 bilen 228 kişi 1.491,20 TL, 3 bilen 8.044 kişi 105,65 TL ve son olarak 2 bilen 116.847 kişi 10,90 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI MİLLİ PİYANGO ONLİNE'DA!



