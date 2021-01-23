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23.01.2021 - 21:53 |

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! 23 Ocak 2021 bugün kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. 23 Ocak 2021 bugüne ait çekilişte kazandıran numaralar 4 - 5 - 18 - 37- 41 - 60 Joker: 40 oldu. Devreden ikramiye ise 101 Milyon 676 Bin 342 TL olarak açıklandı. İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçlarının ayrıntıları...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! 23 Ocak 2021 bugün kazandıran numaralar...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye rekora koşuyor. Çekilişte ikramiye 100 milyon 517 bin 204 TL'yi aştı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (23 OCAK 2021)

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto bu akşamki çekiliş STAR TV'de yayınlanan İbo Show'da Seda Sayan'ın sunumu ile 21.30'da gerçekleşti.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu 23 Ocak 2021 bugün kazandıran numaralar...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu 23 Ocak 2021 bugün kazandıran numaralar...


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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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