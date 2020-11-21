Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? Büyük ikramiye 81 milyon TL

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye de katlanmaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin 81 milyon TL'ye ulaştığı Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam Seda Sayan'ın sunumu ile TV8 ekranında gerçekleştirilecek. Peki Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'te TV8 ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile gerçekleştirilecek.

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