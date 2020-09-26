Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto oyna!

Çılgın Sayısal Loto için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Şisal Şans tarafından devralındıktan sonra Milli Piyango Online üzerinden de oynanabilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi artık haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen çekilişler ile talihlileri ile buluşuyor. Bu haftanın üçüncü çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. 64 milyonu aşan ikramiye tutarı ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da Milli Piyango TV Youtube sayfası üzerinden gerçekleştirilecek

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş Milli Piyango TV Youtube sayfası üzerinden takip edilebilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA ÇARŞAMBA GÜNÜNÜN KAZANDIRAN NUMARALARI

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar 5, 6, 14, 21, 31, 90 ve 11 joker numarası olarak belirlenmişti.

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