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27.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Çılgın Sayısal Loto rekora koşuyor!

Çılgın Sayısal Loto’nun büyük ikramiyesi 102 milyon TL’yi aştı!

Çılgın Sayısal Loto rekora koşuyor!

Oyun severlerin büyük hayalleri için 102 milyon 563 bin 814 TL’lik tarihin en büyük ikramiyesini sunan Çılgın Sayısal Loto, talihlisini aramaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto’nun 102 milyon TL’yi aşan tarihi çekilişi bu akşam saat 21.30’da gerçekleşecek. Sisal Şans’tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenirken, şubat ayı boyunca her cumartesi günü çekilişler, Seda Sayan’ın sunumuyla İbo Show’da ŞANS MERKEZİ’inden canlı olarak gerçekleşmeye devam edecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlanıyor.”

 

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