Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 18 Kasım Çılgın Sayısal Loto'da 80 milyonu aşan ikramiye...

Sisal Şans ile yeni dönemde katlanarak kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da son çekiliş 18 Kasım 2020 tarihinde canlı olarak gerçekleşti. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye tutarı 81 milyon 509 bin 613 TL'ye yükseldi. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar.

18 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

'8 - 22 - 50 - 55 - 71 - 87 ve joker 18'

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak çekiliyor. Çılgın Sayısal Loto'da bir sonraki çekiliş 21 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

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