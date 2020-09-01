Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu | 31 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Sisal Şans ile Çılgın Sayısal Loto kazandırmaya devam ediyor. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun 31 Ağustos 2020'de yapılan çekilişte 57 milyon 418 bin 744 TL devretti. İşte kazandıran numaralar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 31 AĞUSTOS 2020

'30, 35, 11, 2, 15, 53 ve joker 67'

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin. Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.