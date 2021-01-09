Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 9 Ocak Sayısal Loto sonuç sayfası

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı gerçekleşti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Ocak 2021 Cumartesi yapılan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Kazandıran numaralar 8 - 32 - 33 - 62 - 82 - 83 Joker: 43 oldu.

9 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekilişi 21.30'da canlı yayınlandı. Çekilişi www.millipiyangooonline.com MPTV aracılığıyla izlendi. Ayrıca cumartesi akşamı yapılan çekiliş Star TV ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile canlı yayında ekrana geldi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın sayısal Loto bayilerden ya da www.millipiyangoonline.com Milli Piyango Uygulaması ile online olarak da oynanabilir. 90 sayı arasından 6 tane sayı seçerek büyük ikramiyeyi kazanma şansına sahip olabilirsiniz.

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