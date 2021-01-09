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09.01.2021 - 21:56 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 9 Ocak Sayısal Loto sonuç sayfası

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 9 Ocak Cumartesi gününe ait çekilişe katılan vatandaşlar hangi numaraların kazandırdığını öğrenmek için arayışa koyuldu. Milli Piyango Online sayfası üzerinde yerini alan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında şanslı numaralar 8 - 32 - 33 - 62 - 82 - 83 Joker: 43 oldu. İşte 9 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının detayları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 9 Ocak Sayısal Loto sonuç sayfası

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı gerçekleşti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Ocak 2021 Cumartesi yapılan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Kazandıran numaralar 8 - 32 - 33 - 62 - 82 - 83 Joker: 43 oldu.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 9 Ocak Sayısal Loto sonuç sayfası

9 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekilişi 21.30'da canlı yayınlandı. Çekilişi www.millipiyangooonline.com MPTV aracılığıyla izlendi. Ayrıca cumartesi akşamı yapılan çekiliş Star TV ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile canlı yayında ekrana geldi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın sayısal Loto bayilerden ya da www.millipiyangoonline.com Milli Piyango Uygulaması ile online olarak da oynanabilir. 90 sayı arasından 6 tane sayı seçerek büyük ikramiyeyi kazanma şansına sahip olabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

"Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
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