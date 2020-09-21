Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar 3 37 53 65 74 75 Joker: 35 oldu. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 63 Milyon 743 bin 502 TL.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANACAK

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21:30'da Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden ve MP TV'den canlı yayınlanacak.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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