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    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...
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    21.09.2020 - 21:28 |

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

    Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 63 Milyon 743 bin 502 TL.

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

    Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar 3 37 53 65 74 75 Joker: 35 oldu. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 63 Milyon 743 bin 502 TL.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANACAK

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21:30'da Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden ve MP TV'den canlı yayınlanacak.

    MİLLİ PİYANGO TV - CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

    TIKLA ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNA

    Bolu'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildiBolu'da, karantina kuralını ihlal eden 3 kişi, kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Karantinada olması gerekirken dışarıda gezen 3 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Seyyide Nefise Yurdu'nda karantinaya alındı.
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