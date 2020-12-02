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02.12.2020 - 21:35 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 2 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı ardından sonuçlar da belli oldu. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 85 milyon 649 bin 864 TL olarak belirlendi. Sayısal Loto nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 2 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 85 milyon 649 bin 864 TL'ydi. 02 Aralık Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar - 29 - 32 - 36 - 46 - 72 - 77 - JOKER: 45 oldu. İşte, Çılgın Sayısal Loto çekiliş detayları...

2 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi 85 milyon TL için yapıldı. Çekiliş sonucuna göre, 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.5 bilen 1 kişi ise 378.530,70 TL sahibi oldu.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 2 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabilen Çılgın Sayısal Loto Millipiyangoonline.com adresinden oynanabiliyor. Siteye giriş yaparak online kupon doldurmanız mümkün.

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