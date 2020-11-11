11 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte düşen numaralar...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden şans oyunlarından olan Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. 11 Kasım Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 79 milyon 370 bin 636 TL. Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar 12 20 38 72 74 87 joker: 14 oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO DEVRETTİ

11 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Bugünkü sonuçlara göre 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 2 kişi 198 bin 765 lira 50 kuruş kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirldi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto artık online platformda da oynanabiliyor. Bayilerden kupon alınabildiği gibi Millipiyangoonline.com adresinden online olarak kupon doldurabiliyorsunuz.

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