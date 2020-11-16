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16.11.2020 - 22:44 |

ÇÄ±lgÄ±n SayÄ±sal Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ± AÇIKLANDI! 80 milyon TL'lik büyük ikramiye...

Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Her hafta Pazartesi Ã‡arÅŸamba ve Cumartesi akÅŸamlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto'da bu akÅŸamÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Rekor ikramiye tutarÄ± ile binlerce vatandaÅŸÄ±n umut kapÄ±sÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto'da bu akÅŸamÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± belli oldu. Ä°ÅŸte Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto'da bu akÅŸamÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ±...

ÇÄ±lgÄ±n SayÄ±sal Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ± AÇIKLANDI! 80 milyon TL'lik büyük ikramiye...

Sisal Åžans ile yeni dÃ¶nemde kazandÄ±rmaya devam eden Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto'da Ã§ekiliÅŸ heyecanÄ± yaÅŸandÄ±.Â Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto'da rekora koÅŸan bÃ¼yÃ¼k ikramiye 80 milyon 861 bin 892 TL.Â Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto'da kazandÄ±ran ÅŸanslÄ± numaralar 29 33 39 49 56 89 joker: 19 oldu.

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Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto'da bu haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ±nÄ±n belirlenmesinin ardÄ±ndan oynadÄ±klarÄ± biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiÄŸini merak eden vatandaÅŸlar Milli Piyango Online Ã¼zerinden biletlerini sorgulayabilecek.Â 

Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto'da 6 ve 5+1 bilen Ã§Ä±kmazken 80 milyonluk bÃ¼yÃ¼k ikramiye de bir kez daha devretti. 5 bilen 1 kiÅŸi 340.001,35 TL, 4 bilen 228 kiÅŸiÂ 1.491,20 TL, 3 bilen 8.044 kiÅŸiÂ Â 105,65 TL ve son olarak 2 bilenÂ 116.847 kiÅŸiÂ 10,90 TL tutarÄ±ndaki ikramiyenin sahibi oldu

Ã‡ILGIN SAYISAL LOTO BÄ°LET SORGULAMA EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

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Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± AÃ‡IKLANDI 80 milyon TLlik bÃ¼yÃ¼k ikramiye...

Aliyev, iÅŸgalden kurtarÄ±lan Fuzuli ve Cebrail'i ziyaret ettiAzerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'in eÅŸi Mihriban Aliyeva'nÄ±n Ä°nstagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüntülerde, CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'in kendi kullandÄ±ÄŸÄ± araçla ziyaretleri gerçekleÅŸtirdiÄŸi görülüyor.Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev: Hesap verecekler uluslararasÄ± mahkemelerde cevap verecekler. UluslararasÄ± kurumlar gelecek, uzmanlar gelecek bütün zarar hesaplanacak. 30 yÄ±l içerisinde bize vurulan zarar hesaplanacak.
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