Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 18 Kasım çekilişinde büyük ikramiye devretti

Sisal Şans ile yeni dönemde katlanarak kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. 18 Kasım Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 81 milyon 509 bin 613 TL. Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar 8 22 50 55 71 87 joker: 18 oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (18 KASIM 2020)





ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto artık online olarak da oynanabilecek. Millipiyangoonline.com adresinden online kupon doldurabiliyorsunuz.

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