18.11.2020 - 21:49 |
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 18 Kasım çekilişinde büyük ikramiye devretti
Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam 8 - 22 - 50 - 55 - 71 - 87 Joker 18 oldu. Devreden büyük ikramiye ise 81 Milyon 509 bin 613 TL oldu.
Sisal Şans ile yeni dönemde katlanarak kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. 18 Kasım Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 81 milyon 509 bin 613 TL. Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar 8 22 50 55 71 87 joker: 18 oldu.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (18 KASIM 2020)
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto artık online olarak da oynanabilecek. Millipiyangoonline.com adresinden online kupon doldurabiliyorsunuz.
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Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı: Aşı yüzde 99.9 ücretsiz olurBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN TÜRK'te koronavirüs süreci ve koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili "Büyük oranda pandemi dönemindeki bu aşılar da ücretsiz yapılacaktır. Türkiye'de yüzde 99.9 ücretsiz olur." ifadelerini kullandı.